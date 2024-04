E’ da molti anni una delle icone della musica pop a livello mondiale. Cantante, attrice, ballerina e imprenditrice, con la sua bellezza latina e una voce inimitabile, Jennifer Lopez sta però scontando un 'periodo no'. Come riportato dalla stampa statunitense il tour sta avendo non poche difficoltà: pochi biglietti venduti e 7 date negli Stati Uniti cancellate.