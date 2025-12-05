circle x black
'Storie al bivio', Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, l'amore oltre l'età: "Nozze nel 2026"

L'intervista andrà in onda domani, sabato 6 dicembre, su Rai 2

Jimmi Ghione e Marialaura De Vitis - fotogramma/ipa
Jimmi Ghione e Marialaura De Vitis - fotogramma/ipa
05 dicembre 2025 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jimmy Ghione è pronto a fare il grande passo. Il volto noto di Striscia la Notizia ha annunciato ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio' nella puntata che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre alle 15.30 su Rai2, che presto sposerà la sua fidanzata Marialaura De Vitis.

"Prima di partire per gli Usa le ho regalato un anello di brillanti come pegno d'amore", ha raccontato Ghione durante l'intervista a Monica Setta, sottolineando l'importanza di questo gesto.

Marialaura De Vitis, 27enne e conduttrice televisiva, ospite in puntata, ha descritto i due anni d'amore con Ghione, evidenziando la differenza di età tra i due. Oltre trent'anni, infatti, separano la coppia, ma Marialaura scherza: "Tra noi il più giovane è lui". "Ci amiamo moltissimo e il sogno di sposarci non lo abbiamo mai nascosto". Per quanto riguarda i tempi delle nozze, non è ancora stata stabilita una data precisa ma la coppia non ha dubbi: "Entro il 2026", lasciando intendere che i preparativi sono già in corso.

