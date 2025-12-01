circle x black
Cerca nel sito
 

Judi Dench quasi cieca: "Non riconosco più nessuno"

L'attrice britannica, premio Oscar per 'Shakespeare in love', racconta il peggioramento della sua vista

Judi Dench - Ipa
Judi Dench - Ipa
01 dicembre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Judi Dench non riesce più a riconoscere i volti. La celebre attrice britannica, 90 anni, ha raccontato in un'intervista televisiva a Itv come la degenerazione maculare, diagnosticata da anni, abbia ormai compromesso quasi del tutto la sua vista. "Non vedo più. Ho… quella cosa", ha detto, riferendosi alla malattia che colpisce la visione centrale e che è comune tra gli over 50.

Quando l'amico e collega Ian McKellen ha scherzato dicendo che loro, però, la vedono benissimo, Dench ha sorriso amaramente:"Sì, e io vedo la tua sagoma, e ti conosco così bene. Ma non riesco più a riconoscere nessuno. Non vedo la televisione, non riesco a leggere". L'attrice ha raccontato che la perdita della vista la accompagna ormai anche nella quotidianità, generando situazioni curiose: alla domanda se le capiti di salutare perfetti sconosciuti pensando di conoscerli, Dench ha ammesso ridendo: "A volte sì"".

Non è la prima volta che la star parla pubblicamente delle difficoltà causate dalla malattia. Già nel 2012 aveva confessato di non riuscire più a leggere da sola i copioni, affidandosi alla figlia, all'agente o agli amici: "Mi piace, perché posso immaginare la storia nella mia mente", aveva detto allora. Ma aveva anche rivelato un aspetto doloroso: "La cosa più angosciante è che, la sera al ristorante, non riesco a vedere la persona con cui sto cenando".

Considerata una delle più grandi interpreti britanniche, Dench ha costruito una carriera di oltre sei decenni, diventando un volto iconico grazie ai film di James Bond e alla sua interpretazione in 'Shakespeare in Love', che le valse l'Oscar. Oggi, però, la malattia l'ha allontanata dagli schermi. "Non appaio più molto in televisione perché non vedo", ha spiegato con franchezza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
judi dench judi dench oscar judi dench 2025 judi dench film
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza