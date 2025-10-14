circle x black
Cerca nel sito
 

Mel Gibson gira a Cinecittà il sequel de 'La passione di Cristo', nel cast tanti italiani

Ne 'La resurrezione di Cristo' anche Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak e Pier Luigi Pasino

Mel Gibson - Ipa
Mel Gibson - Ipa
14 ottobre 2025 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oltre vent'anni dopo l'uscita nelle sale de 'La passione di Cristo', a Roma negli studi di Cinecittà sono iniziate le riprese del sequel 'La resurrezione di Cristo'. A riportarlo è 'Variety'. Mel Gibson ha deciso di cambiare completamente il cast e ha scelto anche diversi volti italiani.

Gesù sarà interpretato dall'attore finlandese Jaakko Ohtonen che sostituisce il protagonista originale Jim Caviezel. A interpretare Maria Maddalena è l'attrice cubana Mariela Garriga, ruolo interpretato da Monica Bellucci nel primo film. Nel cast anche gli attori italiani Kasia Smutniak (che sostituisce Maia Morgenstern nel ruolo di Maria), Pier Luigi Pasino è stato scelto per interpretare Pietro e Riccardo Scamarcio per Ponzio Pilato. Tra gli attori anche Rupert Everett, che apparirà in un piccolo ma significativo ruolo non ancora svelato. Come riporta 'Variety', le riprese sono iniziate la scorsa settimana.

Il film sarà diviso in due parti, attese al cinema nel 2027. A causa dell’arco temporale in cui si svolge 'La resurrezione di Cristo' - tre giorni dopo la crocifissione di Cristo il Venerdì Santo - "aveva senso rifare completamente il cast". Per tenere gli attori originali "avrebbero dovuto usare effetti digitali, quali tecniche di ringiovanimento e simili, che sarebbero stati molto costosi", dice una fonte vicino alla produzione, come riporta la rivista americana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mel gibson a roma mel gibson la passione di cristo 2 mel gibson la resurrezione di cristo
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza