La voce misteriosa con cui Gigi D'Alessio duetta nel nuovo singolo 'Nu Dispietto', uscito oggi, scatena i pronostici dei fan, che da ore tempestano di commenti i social del cantautore napoletano. Gigi, presentando il brano, ha detto che rivelerà la presenza femminile che lo accompagna solo e soltanto nei concerti che terrà a piazza del Plebiscito a Napoli, dal 7 al 16 giugno.

Così i fan si stanno sbizzarrendo con le ipotesi, che vanno dall'attrice Luisa Ranieri alla vincitrice di Sanremo Angelina Mango, dall'ex compagna di Gigi Anna Tatangelo alla cantante napoletana Silvia Aprile, fino ad Elodie. Su quest'ultima si concentrano il maggior numero di commenti, perché Gigi l'ha annunciata come una delle ospiti del nuovo album in uscita a maggio, di cui 'Nu Dispietto' è appunto il primo singolo. Ma i commentatori si dividono in due scuole di pensiero: una parte ritiene che proprio in quanto svelata come ospite del disco non può essere Elodie la cantante misteriosa, l'altra parte, con la stessa premessa arriva alla conclusione opposta, ovvero che sia proprio Elodie.

E Gigi gongola ma non cede alla tentazione di svelare l'identità della cantante misteriosa: "Mi diverte molto - dice all'Adnkronos l'artista -vedere il pubblico scatenato su questo mistero…Ho proprio voluto fare 'Nu Dispietto' - scherza - e giocare un po’. E sarà una bella sorpresa dare un volto a questa voce durante i concerti a Piazza del Plebiscito”, conclude sornione.