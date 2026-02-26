'#Lepiubellefrasidiosho'alla Sala Umberto di Roma, Palmaroli si racconta

"Uno spettacolo per chi non ce la fa più a prenderla sul serio questa farsa globale che ci ostiniamo a chiamare attualità". E' #Lepiubellefrasidiosho' di Federico Palmaroli in scena il 14 marzo alle 21 alla Sala Umberto di Roma. Cronaca surreale di un mondo reale, arricchita dalla chitarra e voce Antonio Trignani la pièce realizzata da Viola Produzioni - centro di produzione teatrale è rivolta a "chi guarda il telegiornale come si guarda una puntata di Boris, per chi scrolla i social col ghigno di chi ha capito che il re è nudo e continua a ballare il tip-tap. È per chi sente il bisogno fisico di sgonfiare, con una battuta, il pallone gonfiato della retorica quotidiana", si legge sul sito del teatro.

Uno spettacolo, in cui Palmaroli racconterà dieci anni di carriera, "per chi ama i paradossi, i no sense, le iperboli: perché sa che solo così si racconta il vero. Per chi non vuole diventare un algoritmo umano, tutto ottimizzato, tutto in target, tutto coerente. È un irresistibile carrellata di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità che si esprimono con un linguaggio 'da strada' e che proprio per quel senso del contrario, innescano meccanismi del tutto esilaranti. Se vi ci ritrovate, benvenuti. Se non vi ci ritrovate, benvenuti lo stesso: magari, alla fine, ci arriverete".