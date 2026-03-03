Stefano Rastelli, regista televisivo e papà di Axel Lupo, replica alle affermazioni della figlia di Romina Power e Al Bano. E del cantante di Cellino San Marco dice all’Adnkronos: “Un uomo con gli attributi, è stato sempre vicino anche a me in questi mesi”.

“Mi trovo costretto a replicare per tutelare i miei tre figli. È per me inaccettabile sentire dalla mia ex compagna che le avrei mancato di rispetto. Io fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione”. Stefano Rastelli, regista televisivo ed ex compagno di Romina Carrisi, replica così, in un’intervista all’Adnkronos, alle affermazioni fatte dalla ex a ‘Verissimo’. "Con il padre di Axel purtroppo non siamo riusciti a trovare un punto d'incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia. Per un anno ci abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poter prometterci amore eterno", aveva detto Romina a Silvia Toffanin. Aggiungendo: “Per me era finito l'amore, non riuscivo a provare più le stesse emozioni che provavo prima". E, alla domanda della Toffanin su cosa le mancasse in quella relazione, aveva risposto: "Forse una base di rispetto". “Forse mi manca il rispetto di due persone che si stanno lasciando. Ci lavoraremo. Abbiamo un modo di comunicare estremamente diverso”: “Io preferisco una comunicazione più pacifica e più assertiva”, aveva aggiunto.

Rastelli, che è anche il papà di Alex Lupo, l’unico figlio di Romina Carrisi che ora ha due anni, non ci sta: “Negli ultimi 12 mesi difficilissimi sono stato oggetto di provocazioni continue mai raccolte… e ho lottato con tutte le mie forze per tenere in piedi una famiglia. Speravo ogni giorno in un cambiamento da parte sua, salvo poi arrendermi quando ho capito che lei non vedeva nulla di sbagliato nei suoi comportamenti”.

“Negli ultimi giorni – prosegue Rastelli - la situazione era diventata insostenibile e sicuramente i toni si sono alzati, salvo poi ricondurre io la situazione ad una tranquillità che tutelasse prima di tutto nostro figlio”.

“L’amore, si sa, finisce – sottolinea - ma si può e si deve trasformare in una cosa forse ancor più grande che si chiama famiglia dove si va tutti dalla stessa parte. Questa cosa tra noi non è successa per alcuni, colpevoli, egoismi! La mia colpa è quella di non essere riuscito a farle capire il significato della parola famiglia. Lo dimostra il fatto che lei non perde occasione di mettere a paragone le famiglie, come accaduto in trasmissione con quella della sorella”, dice Rastelli riferendosi ancora alle parole di Romina Carrisi nella trasmissione di Canale 5, doveva aveva detto: “Vedo il rapporto che ha mia sorella (Cristel, sposata con l’imprenditore croato Davor Luksic, ndr.) con il marito. Non si dovrebbe mai comparare la propria relazione, il proprio vissuto a quello di un'altra persona, però ho notato che c'erano dei fattori che per me sono importanti e che erano molto diversi nelle dinamiche tra me e il mio ex compagno e tra mia sorella e suo marito. E le volevo anche io", aveva detto Romina Carrisi alla Toffanin.

La cosa che turba di più Rastelli è la scelta di parlare in tv della fine della loro relazione: “Spero nel profondo del mio cuore – afferma - per il bene di nostro figlio e per il bene delle altre mie due figlie (Rastelli ha due figlie più grandi, Emma e Lola, avute da un precedente matrimonio, ndr.), che questa storia mediatica finisca qui!”. Anche “alla luce della sua dichiarazione di sofferenza per la fine del rapporto dei suoi genitori, senza pensare minimante al male che ha provocato anche alle mie figlie, costrette a leggere attacchi in tv e sui sui social rivolti alla mia persona”, dice Rastelli riferendosi ancora alle parole di Romina Jr a ‘Verissimo’: “Voglio la pace perché conosco la guerra", aveva detto la donna che, a proposito della separazione di Al Bano e Romina Power, aveva aggiunto: "Onestamente l'ho vissuta più al livello mediatico che dentro casa. Dentro casa magari non si parlava della loro separazione e del loro divorzio, perché entrambi sono stati estremamente attenti a non farci soffrire. Il problema era esterno".

“I miei genitori mi hanno insegnato che i panni sporchi si lavano in casa e spero vivamente che la parentesi televisiva della nostra famiglia finisca qui per non rendere ancor più dolorosa per nostro figlio questa separazione”, aggiunge il regista.

Rastelli ringrazia Romina Carrisi per averlo definito nella trasmissione di Canale 5 “un padre bravissimo”, “un padre estremamente capace”, che “non si è mai tirato indietro”: “Gli ha cambiato i pannolini, preparato le pappe, è stato sempre ed è un padre estremamente bravo”. “La ringrazio per le belle parole nei miei confronti per quanto riguarda il mio ruolo di padre. Sarei stato però più felice se avesse capito prima l’importanza del mio ruolo di genitore che non è così scontato”, replica Rastelli. “Spero – aggiunge -che lei possa tirare fuori in questo momento difficile la sua parte migliore. Io da parte mia mi impegnerò per far sì che torni il sereno per il bene di nostro figlio”.

“E aggiungo – prosegue - che mi batterò fino alla morte per tutelare e proteggere i miei tre figli. Una cosa doverosa da parte di ogni genitore. E se in questi mesi mi sono arrabbiato e ho provato con grande emotività a difendere le mie posizioni era solo per cercare di far ricredere una persona che ho amato immensamente, che ho riempito di attenzioni e comprensioni e a cui sono stato sempre vicino anche nei momenti bui!”

Rastelli ci tiene infine a “ringraziare Al Bano, un uomo con gli attributi veri, per essere stato sempre presente e vicino anche a me in questi mesi, cosa non scontata! Questa cosa rende l’idea della persona che è! Un uomo di altri tempi”.