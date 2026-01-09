circle x black
Madonna al Festival di Sanremo? L'ipotesi dopo la cover de 'La Bambola'

La suggestione circola insistentemente dopo l'annuncio della cover del brano di Patty Pravo incisa dalla star Usa

Madonna - fotogramma/ipa
Madonna - fotogramma/ipa
09 gennaio 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ritorno di Madonna a Sanremo? L'ipotesi che la star Usa di origini italiane possa calcare di nuovo il palco del festival di Sanremo, sulla scia della cover di 'La Bambola', brano lanciato da Patty Pravo nel 1968, realizzata per uno spot di Dolce & Gabbana di prossima uscita, è - a quanto apprende l'Adnkronos - una opzione sul campo, che il direttore artistico starebbe valutando.

Ma per realizzarla mancherebbero ancora diversi tasselli, dalla compatibilità della trasferta italiana con l'agenda della star all'accordo economico, che dovrebbe probabilmente coinvolgere anche Rai Pubblicità e Dolce & Gabbana.

