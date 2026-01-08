circle x black
Madonna omaggia Patty Pravo, pubblicata a sorpresa la cover de 'La Bambola'

Il brano è la colonna sonora per un nuovo spot di Dolce & Gabbana

Patty Pravo e Madonna - fotogramma/ipa
08 gennaio 2026 | 13.23
Redazione Adnkronos
Madonna omaggia Patty Pravo. La popstar americana ha pubblicato a sorpresa la cover de 'La bambola', storico successo della cantante italiana del 1968. Il brano, cantato in italiano da Madonna, è stato rilasciato sulle principali piattaforme digitali ed è la colonna sonora per la nuova campagna pubblicitaria di un profumo della casa di moda Dolce & Gabbana.

Il brano che porta il titolo ufficiale di 'La bambola (for Dolce & Gabbana – The One)' è disponibile su YouTube con la data di ieri e ha già raggiunto 67mila visualizzazioni, mentre sulle piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music risulta curiosamente datato 1° ottobre 2025.

Al momento Madonna non ha ancora commentato o promosso l'uscita sui suoi canali social. Un breve teaser della campagna, con un estratto della canzone, è invece apparso sull'account Instagram di Dolce & Gabbana. Il brano originale, scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, fu il primo grande successo di Patty Pravo e raggiunse il primo posto della classifica italiana.

