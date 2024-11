Omaggiate anche in 'Wicked', ora al cinema, potrebbero essere vendute per 2 milioni di sterline

Le iconiche scarpette rosse di Dorothy ne 'Il mago di Oz' saranno vendute all'asta. Si tratta di uno degli oggetti di set cinematografici più noti nella storia, il simbolo stesso del film del 1939, che permette alla protagonista (interpretata da Judy Garland) di tornare a casa, nel Kansas. Ovviamente citate anche nella recente trasposizione cinematografica del musical 'Wicked', ambientato anch'esso nel mondo di Oz.

Secondo il Daily Mail, le scarpe potrebbero essere vendute a un prezzo che si aggira intorno ai 2 milioni di sterline, durante l'asta prevista per il 7 dicembre Heritage Auctions di Dallas. Si tratta di un paio di scarpette molto preziose: nonostante altre tre paia utilizzate per il musical cinematografico siano sopravvissute nel corso dei decenni, quelle che andranno all'asta sono state indossate da Judy Garland per la maggior parte del tempo e sono protagoniste di ben tre 'close-up', compreso il momento in cui Dorothy le batte tre volte per esprimere il desiderio di tornare a casa.



A metterle in vendita è un collezionista privato, Michael Shaw, ex attore bambino agli MGM studios, a cui le preziose scarpette furono rubate nel 2005 quando le concesse in prestito al Judy Garland Museum di Grand Rapids, nel Minnesota. Furono trovate dall'FBI ben 13 anni dopo, nel 2018, all'interno di un contenitore Tupperware: il ladro, Terry Martin, oggi 76enne, ammise di averle rubate pensando che fossero state realizzate con veri rubini.