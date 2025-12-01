circle x black
Malgioglio, il nuovo singolo 'Chi lo sa' - Video

01 dicembre 2025 | 17.53
Redazione Adnkronos
Cristiano Malgioglio, in un'intervista in esclusiva all'Adnkronos, anticipa l'uscita del suo nuovo album "che si chiamerà probabilmente 'Amore e spine'" e che sarà composto da brani "in dieci lingue diverse, ognuno dei quali dedicato a una cantante che ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita", racconta.

Un'antologia autobiografica, spiega Malgioglio, composta dalle cover più amate delle sue cantanti internazionali preferite, anticipato dal singolo 'Chi lo sa', già disponibile su tutte le piattaforme, per il quale invece ha riscritto un testo in italiano di un brano della cantante francese Zaz. ''In questo pezzo c'è la malinconia di un amore perduto - prosegue il cantante - il brano all'inizio volevo chiamarlo 'La mia vita è tutto un film' ma era troppo lungo e ho preferito intitolarlo 'Chi lo sa' perché nel testo dico: 'chi lo sa, chi lo sa, se penso al mio destino'. Gli autori del brano sono francesi ma mi hanno dato la possibilità di fare il testo in italiano".

