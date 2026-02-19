Ora le condizioni del giornalista "sono buone ma dovrà osservare qualche giorno di riposo". Salta l'ospitata ad 'Agorà' su Rai3
Malore nella notte in un hotel romano per Klaus Davi. Il giornalista, come rende noto lui stesso attraverso una nota, si è sentito male nella nottata di ieri mentre pernottava all'hotel Clodio, situato in prossimità di via Teulada. Davi, a quanto si legge nel comunicato, si trovava lì perché l'albergo è in prossimità degli studi della trasmissione 'Agorà' condotto da Roberto Inciocchi, dove il giornalista avrebbe dovuto partecipare questa mattina. Dai successivi controlli medici è stata diagnosticata "una condizione di forte affaticamento fisico".
Proprio pochi giorni fa il giornalista aveva realizzato un'intervista al boss Demetrio Latella, condannato all'ergastolo nel processo per l'omicidio e il sequestro di Cristina Mazzotti avvenuto in provincia di Como nel 1975, incalzandolo nella sua abitazione. L'intervista a Latella faceva seguito a un'altra, quella a Giuseppe Calabrò, detto "Dutturicchiu", anch'egli condannato all'ergastolo per il processo Mazzotti. Un'intensa attività investigativa che si è incrementata nelle ultime settimane e che ha determinato "una condizione di spossatezza e di problemi di pressione molto forti", già riscontrati in episodi analoghi accaduti in Calabria. Ora le condizioni di Davi "sono buone ma dovrà osservare qualche giorno di riposo".