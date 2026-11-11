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Maneskin tornano insieme, la reunion al Coachella 2027

La band romana sul palco in California il 10 e 17 aprile, resta il nodo Sanremo

Maneskin - (Ipa)
Maneskin - (Ipa)
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11 novembre 2026 | 10.59
Loredana Errico
LETTURA: 2 minuti

I Maneskin mettono fine alla pausa e tornano a suonare insieme. La conferma ufficiale della tanto attesa reunion arriva dagli Stati Uniti: la rock band italiana è stata infatti inserita a sorpresa nel cartellone dell'edizione 2027 del Coachella.

Dopo essersi dedicati ai rispettivi progetti solisti, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan calcheranno nuovamente il palco nel deserto californiano, dove avevano già debuttato nel 2022. Al momento, la kermesse americana rappresenta il primo impegno ufficiale del gruppo, a meno che non si concretizzino le indiscrezioni che vorrebbero il direttore artistico Stefano De Martino al lavoro per riportarli in via eccezionale sul palco dell'Ariston durante il prossimo Festival di Sanremo (16-20 febbraio 2027).

Il celebre festival di Indio si svolgerà per due fine settimana consecutive, dal 9 all'11 e dal 16 al 18 aprile 2027. I Maneskin si esibiranno nei due sabati (10 e 17 aprile), inserendosi nella giornata più rock della manifestazione guidata dall'headliner Tame Impala.

Tutti gli ospiti del Coachella 2027

L'organizzazione ha svelato l'intera line-up della manifestazione, confermando i grandi nomi attesi: oltre a Tame Impala, a guidare il cartellone ci saranno Dua Lipa (protagonista del venerdì) e SZA (domenica). Il cast si avvarrà della presenza, tra i moltissimi altri, di Daddy Yankee “in the desert”, Phoebe Bridgers, Don Toliver e un set di Madonna nella Dance Tent. Nel cartellone anche Zara Larsson, Steve Lacy, Weezer, JISOO, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, DOM DOLLA, Robyn, Kygo, Tiësto, ADÉLA, Kehlani, Giorgio Moroder, Social Distortion, Underworld, Angine de Poitrine, Leon Thomas, Leon Bridges, Empire of the Sun, Four Tet, Becky G, Caroline Polachek, Kelela, Fetty Wap, Damned, Charlotte de Witte, Jorja Smith, Avalanches e Lambrini Girls. Ad arricchire ulteriormente le tre giornate ci saranno anche Martin Garrix, The Neighbourhood, Victoria Monét, Tove Lo, Babymonster, Remi Wolf, Chase & Status, Muna, Solid Grooves, Pinegrove, Drain Gang, Snow Strippers, Mike D 5D, Role Model, Solomun, NCT, Enigma, Cloonee, Magdalena Bay, Barry Can't Swim, Amelie Lens x Sara Landry ed EsDeeKid.

La prevendita generale dei biglietti prenderà il via venerdì 13 novembre alle 12 sul portale ufficiale del festival, dove sono già disponibili i pacchetti comprensivi di alloggio e trasporti. Anche per l'edizione 2027 è attesa la tradizionale copertura in diretta streaming dei concerti sulla piattaforma YouTube.

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