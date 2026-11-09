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Ballando, Manuela Moreno: "Il 10 di Mariotto a Ornella Muti? Fuori luogo"

Il commento della giornalista ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Carlo Aloia, Manuela Moreno, Guillermo Mariotto - La volta buona
Carlo Aloia, Manuela Moreno, Guillermo Mariotto - La volta buona
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09 novembre 2026 | 14.53
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Manuela Moreno critica il 10 assegnato da Guillermo Mariotto a Ornella Muti durante l'ultima puntata di 'Ballando con le stelle'. Ospite oggi a 'La volta buona', la giornalista ha commentato l'esibizione dell'attrice insieme al maestro Pasquale La Rocca, interrotta dopo 38 secondi a causa di un infortunio alla spalla.

"Mi dispiace tantissimo, non c'è niente di peggio che non riuscire a fare in pista quello che hai preparato durante le prove", ha dichiarato Moreno. Poi, senza peli sulla lingua, ha contestato il voto del giudice: "La prestazione artistica va valutata per quello che è. Il 10 di Mariotto? Fuori luogo". Mariotto presente in studio ha difeso il suo voto, spiegando che Ornella Muti, così come l'attrice Guerritore, "porta in pista una magia particolare".

Il retroscena sul matrimonio

Moreno è tornata a parlare di un episodio doloroso della sua vita privata, già trattato nella puntata di Ballando: il matrimonio saltato appena tre giorni prima delle nozze. La giornalista ha raccontato di aver conservato per vent'anni l'abito da sposa, trovando il coraggio di separarsene solo recentemente e vivendolo come una forma di liberazione personale. "Buttare quel vestito è stato un gesto di libertà e sollievo", ha spiegato, raccontando come l'esperienza a 'Ballando con le stelle' le abbia "permesso di riscoprire aspetti di sé che nemmeno conosceva". Poi, la giornalista in conclusione ha svelato un piccolo dettaglio sulle nozze mai avvenute: "È stato lui a sparire, non si è presentato", ha detto Moreno incuriosendo gli ospiti sulla vicenda.

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