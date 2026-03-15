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Mara Venier, gaffe in diretta: sente squillare il telefono ma...

Piccolo equivoco in diretta nel corso dell'intervista a Virginia Raffaele

Mara Venier, Virginia Raffaele - Domenica In
Mara Venier, Virginia Raffaele - Domenica In
15 marzo 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gaffe di Mara Venier in diretta a Domenica In. Nel corso della puntata di oggi, domenica 15 marzo, la conduttrice stava intervistando Virginia Raffaele in occasione dell'uscita del film 'Un bel giorno', diretto da Fabio De Luigi, nelle sale dal 5 marzo.

Nel corso dell'intervista, è stato mandato in onda il trailer del film. In una delle scene si sente squillare un telefono con la tipica suoneria dell'Iphone, lo stesso modello utilizzato da Mara Venier.

La conduttrice convinta che il suono provenisse dal suo telefono, ha lanciato uno sguardo smarrito verso il cellulare, quasi dispiaciuta di non aver messo in modalità silenziosa.

A farle notare l'equivoco è stata Virginia Raffaele che è scoppiata a ridere. "Ah ma è nel film? Pensavo fosse il mio", ha detto Mara Venier ridendo che solo in quel momento aveva capito che la suoneria faceva parte del trailer.

Riproduzione riservata
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mara venier domenica in virginia raffaele
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