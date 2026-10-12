circle x black
Cerca nel sito
 

Marco Mengoni, il dolore per la morte della mamma: "Il periodo più buio della mia vita"

Il cantante è stato ospite ieri nel salotto di Fabio Fazio a 'Che Tempo che Fa'

Marco Mengoni - fotogramma/ipa
Marco Mengoni - fotogramma/ipa
12 ottobre 2026 | 12.37
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Questa canzone nasce dal periodo più difficile della mia vita, dalla perdita più difficile che mi ha portato questi anni". Marco Mengoni, ospite a 'Che tempo che fa' da Fabio Fazio, ha cantato per la prima volta live 'Giornate perse', il brano nato dalla dolore per la morte della sua mamma, Nadia Ferrari, scomparsa a 60 anni il 22 settembre 2024, dopo una lunga malattia.

Una canzone "difficile" ma necessaria. "Queste canzoni ti fanno capire, ragionare e riflettere su quello che ti fa bene veramente. E quindi aiutano a lasciare andare i pensieri e le modalità che avevi nel rapportarti con il mondo e con le persone", ha raccontato il cantautore, che dalla perdita ha imparato a mettersi "un po' più al centro del" suo "universo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Marco Mengoni Giornate perse Che Tempo che Fa
Vedi anche
Nuoro, le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo bloccato in una grotta - Video
L'arrivo di Giorgia Meloni all'assemblea generale di Assolombarda - Video
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza