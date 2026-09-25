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Gf Vip, Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone: "Aveva una luce incredibile negli occhi"

La concorrente ha ricorda oggi in diretta l'amico e collega, scomparso nel 2010

Marina La Rosa, Pietro Taricone - Grande Fratello Vip
Marina La Rosa, Pietro Taricone - Grande Fratello Vip
26 settembre 2026 | 00.19
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Un minuto di applausi per ricordare Pietro Taricone. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha voluto dedicare un momento speciale all'ex concorrente della prima edizione del reality show di Canale 5, andata in onda nel 2000. Pietro Taricone è scomparso il 29 giugno 2010 a 35 anni, a seguito di un tragico incidente con il paracadute a Terni. La conduttrice ha chiamato in disparte Marina La Rosa che nei giorni scorsi ha ricordato l'amico e compagno di avventura.

Tra i due, all'interno della Casa, si era creato un legame profondo proseguito anche dopo la fine del programma. "Pietro veniva a casa mia ogni tanto, tra di noi c'era solo una grandissima amicizia. Io avevo spesso dei momenti in cui non stavo bene, lui mi abbracciava e trovava il tempo per passare da me, ci sentivamo spesso. Pietro aveva cura di me", ha raccontato Marina.

La Rosa ha ricordato il carattere e il carisma di Taricone: "Lui aveva una luce incredibile negli occhi. Era assetato di vita. Era una persona complessa, non era per niente superficiale. Era davvero una persona meravigliosa, lui lo era veramente. È questo quello che è arrivato alle persone. Questo applauso lunghissimo è arrivato sicuramente pure a lui".

Anche Selvaggia Lucarelli, all'epoca lontana dal mondo della tv, ha voluto condividere il suo ricordo: "Io come tante italiane, ero innamorata pazza di lui. È stato forse il primo romeo dei reality"

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grande fratello vip pietro taricone marina la rosa
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