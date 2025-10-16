Marinali (Acea): "L'arte e il cinema strumenti per educare i giovani alla tutela dell'acqua"

"Acea promuove il contest "I Mille Volti dell'Acqua" con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a diventare custodi dell'acqua per il futuro. Il linguaggio artistico e cinematografico è uno strumento particolarmente efficace per stimolare un cambiamento culturale." Così Barbara Marinali, presidente di Acea, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso "I Custodi dell'Acqua" che si è svolto presso l'Auditorium Parco della Musica durante la serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma.