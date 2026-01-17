Miriam Leone sarà ospite oggi a Verissimo insieme al regista Gabriele Muccino per presentare il film 'Le cose non dette', dal 29 gennaio al cinema. Recentemente l'attrice è stata ospite di Silvia Toffanin dove ha parlato della maternità. Miriam Leone è diventata mamma del piccolo Orlando il 29 dicembre 2023 dal marito Paolo Carullo.

L'attrice catanese aveva scoperto di essere in dolce attesa mentre era impegnata sul set di Miss Fallaci: "Avevo paura, perché per tante scene dovevo fumare un sacco di sigarette quindi cercavo di dare suggerimenti diversi al regista, perché ancora non potevo dire che ero incinta", aveva raccontato ospite a Verissimo. L'attrice si era soffermata sul concetto di maternità, che oggi pensa sia ancora un "tabù": "Noi donne abbiamo paura di confidarci. Dalla mia esperienza posso dire che è sempre importante fare domande, perché dobbiamo rivolgerci a qualcuno che ci può aiutare".

“Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere”, aveva raccontato l'attrice in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. “Per tutta la vita ho lottato per la mia indipendenza e per raggiungerla ho dovuto usare la mia energia femminile, ma anche quella maschile. Poi, quando ho cambiato questo approccio, quando sono stata più in pace con me stessa, ho apprezzato di più il mio essere donna”.

Miriam Leone, chi è

Miriam Leone nasce a Catania, in Sicilia, il 14 aprile 1985, da mamma Gabriella e papà Ignazio. Miriam ha frequentato il liceo classico ad Acireale, dopo la maturità si è iscritta alla facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Catania, non completando mai gli studi.

Nel 2008 debutta in televisione partecipando ai casting di Miss Italia e trionfa, vincendo anche il titolo di Miss Cinema. Comincia così la sua avventura nel piccolo schermo, dal 2009 conduce ‘Unomattina Estate’ su Rai1 insieme a Arnaldo Colasanti, ‘Mare Latino’ con Massimo Giletti e ‘Mattina in famiglia’ insieme a Tiberio Timperi. Nel 2016 ha condotto il programma televisivo Le Iene su Italia 1 insieme a Geppi Cucciari.

Nel 2010 entra cast del film ‘Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso’ di Giovanni Veronesi al fianco di Elena Sofia Ricci e inizia la sua carriera nel mondo cinematografico. Una carriera che, nel corso degli anni, le ha permesso di ottenere premi e riconoscimenti come due Nastri d'argento, Premio Flaiano, due Ciak d'Oro e una candidatura ai David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

Tra i progetti maggiori: ‘La saga di Diabolik’, dei fratelli Manetti, in cui ha vestito i panni dell’iconica Eva Kant, con Stefano Accorsi in 'Marilyn ha gli occhi neri' e le serie televisive ‘I Medici’ e ‘I Leoni di Sicilia’.

Oltre alla carriera televisiva, l’ex Miss Italia è stata protagonista di molte campagne pubblicitarie. La prima è stata quella di Rocchetta nel 2009, poi Gucci nel 2018, Now Tv e Huawei nel 2020. Nel 2022 è stata scelta da Forbes Italia come una delle 100 donne di successo.

Vita privata

Miriam Leone è sposata con Paolo Carullo, conosciuto nel 2019 in una festa in Toscana con amici in comune. I due hanno convolato a nozze il 18 settembre del 2021 in provincia di Catania. Dall’amore con il musicista e manager originario di Caltagirone, è nato il figlio Orlando, che ha preso il cognome da entrambi i genitori.

Negli anni precedenti, il nome di Miriam Leone è stato accostato al designer di alberghi di lusso Emanuele Garosci, al musicista dei Subsonica Boosta con cui è stata legata sentimentalmente per 4 anni e a Matteo Martari conosciuto sul set della serie tv Non Uccidere, ma non la storia è mai stata ufficializzata.