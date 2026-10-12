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Morto a 34 anni RJ Mitte, addio al Walter White Jr. di 'Breaking Bad'

La conferma dello staff dell'attore a Tmz. Secondo quanto appreso dal sito americano, l'artista sarebbe morto suicida

RJ Mitte - Ipa
RJ Mitte - Ipa
12 ottobre 2026 | 23.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

RJ Mitte, Walter White Jr. in 'Breaking Bad', è morto a 34 anni. Secondo quanto appreso da TMZ da un funzionario della contea, l'attore si sarebbe suicidato nella giornata di lunedì in Texas. La conferma definitiva sul decesso è intanto arrivata dallo staff dell'attore: "È con profonda tristezza - la dichiarazione rilasciata a TMZ - che annunciamo la tragica scomparsa dell'amato attore, filantropo e appassionato sostenitore dei diritti delle persone con disabilità, RJ Mitte".

"RJ Mitte era noto soprattutto per il suo ruolo di Walter 'Flynn' White Jr. nella pluripremiata serie Breaking Bad. Traendo ispirazione dalla sua esperienza personale di vita con la paralisi cerebrale, Mitte ha dato autenticità al personaggio e ha costruito una piattaforma per la sensibilizzazione e l'inclusione delle persone con disabilità - continuano -. Oltre a intrattenere amici e familiari in tutto il mondo, è stato ambasciatore di United Cerebral Palsy e Shriners Children's. Ha inoltre ricoperto la carica di presidente della Mitte Foundation, sostenendo iniziative filantropiche e progetti comunitari, e ha utilizzato la sua posizione per sfidare gli stereotipi e promuovere una maggiore rappresentanza per le persone con disabilità. In questo momento, chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia e delle persone care di RJ Mitte".

Il giovane attore è apparso in 56 episodi di 'Breaking Bad' ed noto negli Usa per il suo lavoro in "The Oak Room", "The Recall" e "The Guardians of Justice (Will Save You!)".

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RJ Mitte RJ Mitte breaking bad breaking bad rj mitte morto rj mitte suicidio
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