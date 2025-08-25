circle x black
Cerca nel sito
 

Leone d'oro, sarà Coppola a tenere la laudatio di Herzog a Venezia 2025

Si tratta del primo impegno pubblico per il regista statunitense dopo la recente operazione al cuore in un ospedale romano

Francis Ford Coppola e Werner Herzog - Ipa
Francis Ford Coppola e Werner Herzog - Ipa
25 agosto 2025 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà Francis Ford Coppola a tenere la laudatio di Werner Herzog, alla consegna al regista tedesco del Leone d'oro alla carriera, mercoledì 27 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), in occasione della serata inaugurale dell'82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che avrà inizio alle ore 19. Per il regista de 'Il padrino' e 'Apocalypse Now' si tratta del primo impegno pubblico dopo la recente operazione al cuore in un ospedale romano.

Giovedì 28 agosto, alle ore 17.00, nella Sala Corinto sarà presentato il documentario 'Megadoc' di Mike Figgis (Usa / 107'), nella sezione Venezia Classici - Documentari sul Cinema, un dietro le quinte sulla realizzazione di 'Megalopolis', l'ultimo lungometraggio di Francis Ford Coppola. Il grande regista ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera nel 1992 alla 49. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Werner Herzog presenterà fuori concorso il suo nuovo documentario 'Ghost Elephants' (Usa / 99') giovedì 28 agosto, alle ore 14.00, nella Sala Grande. Inoltre il regista terrà una Masterclass lo stesso giorno alle ore 16.00 presso la Match Point Arena, al Tennis Club Venezia al Lido.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
venezia 2025 Francis Ford Coppola herzog coppola
Vedi anche
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza