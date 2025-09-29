Musica, stasera a Castel Gandolfo le bande della Guardia Svizzera e della Gendarmeria Vaticana

Torna Musica ai Musei, la rassegna concertistica promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Direzione dei Musei e dei Beni culturali con il CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica. Teatro del concerto di questa sera è il Palazzo Papale di Castel Gandolfo, dove alle ore 20,00 si esibiranno la Banda della Guardia Svizzera Pontificia, diretta da François Fournier e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana, guidata da Stefano Iannilli.

“Varcando il confine abituale delle mura vaticane, torniamo con grande emozione nel cuore del Palazzo Papale all’interno dello splendido borgo di Castel Gandolfo. Musica ai Musei si colora della bellezza e dell’unicità di un luogo estremamente suggestivo, dove poter ammirare opere di grande valore artistico e ascoltare allo stesso tempo, per la prima volta nella storia, le musica eseguite dalla Banda della Guardia Svizzera Pontificia e dalla Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana”, spiega Barbara Jatta Direttrice dei Musei Vaticani.

"Dopo lo straordinario successo del concerto dello scorso anno, l’edizione del 2025 si arricchisce, in un palcoscenico unico come quello del Palazzo Papale di Castel Gandolfo, dell’assoluta novità rappresentata dal suonare insieme dei musicisti appartenenti ai due corpi che hanno per missione la difesa del Santo Padre. Assai ricco il repertorio proposto dai direttori François Fournier e Stefano Iannilli conosciuti per professionalità e bravura, che comprende musiche di Carron, Meneghello, Kelly, Sousa, Alford, Piovani, Gehrig, Revaux, Rossini e Gounod", conclude Francescantonio Pollice, Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione italiana attività musicali.

L’iniziativa Musica ai Musei, in collaborazione con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Direzione dei Musei, s’inscrive nella rosa degli eventi culturali in programma per l’Anno Santo.

L’ingresso al concerto è solo su invito. Maggiori informazioni su www.cidim.it e su www.museivaticani.va.