circle x black
Cerca nel sito
 

Musica, trio Accordi Disaccordi si esibisce al Cairo all'Istituto di Cultura Italiano

nell’ambito del progetto Suono Italiano, che gode del contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, e si tiene grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura Il Cairo

Musica, trio Accordi Disaccordi si esibisce al Cairo all'Istituto di Cultura Italiano
04 dicembre 2025 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domani, alle 18, il trio jazz Accordi Disaccordi composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e Dario Scopesi al contrabbasso, si esibisce in concerto al Cairo in Egitto. L’evento viene promosso dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica nell’ambito del progetto Suono Italiano, che gode del contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, e si tiene grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura Il Cairo.

"Accordi Disaccordi è un progetto tutto italiano, un ensemble particolarmente attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale da diverso tempo. I tre musicisti, infatti, suonano insieme dal 2012, eseguendo una musica che combina jazz, swing, blues e tradizione. Negli ultimi anni il trio ha collezionato più di tremila concerti in Italia, in Europa e in tanti altri continenti", spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

2Un appuntamento musicale che sono certo sarà apprezzato dal pubblico locale sempre presente agli eventi proposti dal nostro istituto qui al Cairo - aggiunge Maurizio Guerra, direttore dell’Istituto italiano di Cultura Il Cairo - Siamo davvero contenti di poter ospitare, il prossimo venerdì, questo trio tutto italiano che suona e gira il mondo proponendo una musica nuova e accattivante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Jazz Swing Blues Tradizione
Vedi anche
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza