Musica, trio Accordi Disaccordi si esibisce al Cairo all'Istituto di Cultura Italiano

Domani, alle 18, il trio jazz Accordi Disaccordi composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e Dario Scopesi al contrabbasso, si esibisce in concerto al Cairo in Egitto. L’evento viene promosso dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica nell’ambito del progetto Suono Italiano, che gode del contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, e si tiene grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura Il Cairo.

"Accordi Disaccordi è un progetto tutto italiano, un ensemble particolarmente attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale da diverso tempo. I tre musicisti, infatti, suonano insieme dal 2012, eseguendo una musica che combina jazz, swing, blues e tradizione. Negli ultimi anni il trio ha collezionato più di tremila concerti in Italia, in Europa e in tanti altri continenti", spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

2Un appuntamento musicale che sono certo sarà apprezzato dal pubblico locale sempre presente agli eventi proposti dal nostro istituto qui al Cairo - aggiunge Maurizio Guerra, direttore dell’Istituto italiano di Cultura Il Cairo - Siamo davvero contenti di poter ospitare, il prossimo venerdì, questo trio tutto italiano che suona e gira il mondo proponendo una musica nuova e accattivante".