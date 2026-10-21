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The Offspring, il chitarrista Noodles si ferma: "Ho un problema di salute"

"Devo allontanarmi dalle esibizioni dal vivo per un po' di tempo per affrontare un problema di salute improvviso e piuttosto serio"

Il messaggio - (Instagram)
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21 ottobre 2026 | 18.30
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Mi devo fermare per un problema di salute". Noodles, il chitarrista degli Offspring, deve lasciare provvisoriamente la band. Il 63enne Kevin John Wasserman annuncia lo stop con una nota diffusa sui profili social del gruppo. "Con profonda tristezza devo annunciare che devo allontanarmi dalle esibizioni dal vivo per un po' di tempo per affrontare un problema di salute improvviso e piuttosto serio", scrive l'artista. "Il resto della band mi sostiene, mi sta dando un grande supporto e continuerà a farvi scatenare mentre io non ci sono. Spero di tornare sul palco al più presto. Fino ad allora, mi mancherete tutti con tutto il cuore. Grazie per avermi nei vostri pensieri. Lo apprezzo davvero molto", il messaggio. Il 24 ottobre è in programma un concerto a Los Angeles. Il 6 novembre la band è attesa a Las Vegas e il 21 novembre a Città del Messico.

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