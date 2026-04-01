Olivia Dean, il concerto cambia venue: sarà a Fiera Milano Live

A seguito dell’eccezionale richiesta e del grande entusiasmo del pubblico italiano, il concerto di Olivia Dean﻿ cambia venue. L'appuntamento, prodotto da Vivo Concerti e previsto il 22 maggio prossimo a Milano, si sposta ora a Fiera Milano Live. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da giovedì 2 aprile 2026 alle 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 7 aprile. Inizialmente annunciato al Kozel Carroponte, lo show si evolve insieme alla sua protagonista: una delle voci più raffinate e amate del nuovo soul britannico, capace di conquistare il pubblico a livello internazionale. Olivia Dean è pronta a conquistare anche Fiera Milano Live, una data che conferma la sua forte presenza anche nel nostro Paese.

Dal suo primo show nel 2017, in cui si è esibita davanti a 70 persone, fino a 3 serate sold out al Hammersmith Eventim Apollo, Olivia Dean ha portato avanti il suo percorso, costruendosi un’eredità di live indiscutibilmente potente. Ora Olivia porterà a migliaia di fan 'The Art of Loving - Live', il suo tour europeo, in cui l’artista si esibirà con brani estratti dal nuovo album 'The Art of Loving', oltre che con le canzoni preferite dal suo pubblico quali 'Dive' e 'The Hardest Part', tratte dal suo album di debutto 'Messy'. Olivia Dean è una delle voci più apprezzate degli ultimi anni nel neo-soul e nel pop. Popstar rivelazione dell’anno e vincitrice ai Grammy Awards 2026 come Best New Artist, ha consolidato il proprio successo globale con il singolo 'So Easy (To Fall in Love)', tra i brani più virali e ascoltati al mondo, entrato al numero 6 della Global Chart di Spotify con oltre 425 milioni di stream, estratto dall’album 'The Art of Loving', progetto che ha sancito la sua ascesa internazionale.

Dean è stata la protagonista assoluta ai Brit Awards 2026, in quanto vincitrice dei premi British Album of the Year per The Art of Loving, British Artist of the Year, Best Pop Act e Song of the Year per Rein Me In con Sam Fender. Il suo album di debutto 'Messy' le ha permesso di affermarsi come astro nascente grazie all’apprezzamento della critica, mentre singoli come 'Lady Lady' e 'Nice to Each Other' hanno raggiunto rapidamente la top 10. Ha inoltre aperto concerti di Sam Fender, tra cui la data al London Stadium e si è esibita con Sabrina Carpenter al Bst Hyde Park di Londra. Nel corso degli anni ha collezionato live sold out in tutto il mondo, dal The Roundhouse e Somerset House a Londra fino a festival come Glastonbury e Montreux Jazz Festival. Con i suoi ritornelli freschi e senza tempo e le sue influenze multi-genere, ha conquistato oltre 61 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, esplorando i temi universali dell’amore, della perdita e di tutto ciò che vi sta in mezzo.