Sul numero di 'Chi' in edicola questa settimana uno scoop atteso da molti: il primo bacio fra Paolo Bonolis e la sua nuova compagna, Carola Moroni. La coppia era a Milano, a cena, lo scorso weekend, quando il conduttore è stato ospite a 'Il Festival dello Spettacolo' di 'TV Sorrisi e Canzoni' e, il giorno seguente, è andato a vedere l’Inter a San Siro, sempre con Carola.

La scorsa settimana 'Chi' aveva pubblicato le prime foto della coppia a Londra, dove Bonolis era andato a vedere il figlio Davide, impegnato in un torneo di padel. E con lui, come testimoniano le foto del settimanale, scattate nel mercato coperto di Covent Garden, c’erano anche Carola e la fidanzata di Davide, Martina Dotti. Bonolis aveva già ufficializzato la relazione con un post, nel quale sottolineava anche il clima di armonia famigliare e gli ottimi rapporti con la ex moglie, Sonia Bruganelli.

E, anche a 'Sorrisi', aveva dichiarato, parlando di Carola: ''Sto molto bene, lei è eccezionale, fantastica, mi piace, ci vogliamo bene e camminiamo festosi verso il domani''.