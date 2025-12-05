circle x black
Cerca nel sito
 

Patrizia Rossetti, è finita con Marco Antonio Bellini: "La differenza d'età lo ha spaventato"

L'intervista a 'Storie al bivio' andrà in onda domani sabato 6 dicembre su Rai 2

Patrizia Rossetti - fotogramma ipa
Patrizia Rossetti - fotogramma ipa
05 dicembre 2025 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarebbe giunta al capolinea la liason tra Patrizia Rossetti e l'attore Marco Antonio Bellini, venti anni più giovane di lei. A un mese di distanza dal bacio immortalato da 'Novella 2000' che aveva annunciato il presunto fidanzamento, la conduttrice ospite di Monica Setta, ha fatto chiarezza sulla vicenda: "Forse si è spaventato per la differenza di età o forse non era pronto a trasformare la nostra amicizia in una storia d'amore".

Nell'intervista a 'Storie al bivio' che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre, Rossetti confessa: "Un po' ci sono rimasta male ma spero ancora che lui, tornato dall 'estero mi chieda di vederci almeno per chiarire o per far ripartire la storia".

"Sono sola da molti anni, sono stata ripetutamente tradita dal mio ex marito e l'incontro con Marco mi aveva fatto sperare in qualcosa di importante", racconta Rossetti, "probabilmente mi sono sbagliata. Ieri gli ho mandato un ultimo sms chiedendogli di vederlo, vorrei almeno che la nostra amicizia che dura da 15 anni potesse sopravvivere".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
patrizia rossetti storie al bivio monica setta rai 2
Vedi anche
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza