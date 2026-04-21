Parte sabato 25 aprile da Trento il "Si riparano ricordi tour", la nuova tournée di Tommaso Zanello, in arte Piotta. Il tour segue la pubblicazione dell'omonimo album, uscito il 27 marzo per Warner Music - Ada, un lavoro intimo e maturo nato dall'elaborazione della perdita del fratello, figura centrale che attraversa tutte le tracce del disco. Nelle due ore di show, l'artista romano presenterà dal vivo i brani del nuovo progetto, tra cui il singolo "E così te ne vai" e le collaborazioni con Simone Cristicchi, Fabrizio Bosso, Tormento e Frankie hi-nrg mc. Lo spettacolo spazierà attraverso tutta la sua carriera, dalle hit storiche come "La Grande Onda" e "Troppo Avanti", riarrangiate in chiave contemporanea, ai brani del precedente album "'Na notte infame" e della colonna sonora della serie TV "Suburra". Previsti anche un sentito tributo a Primo Brown e incursioni nelle radici hip hop dell'artista.

Una novità assoluta del tour sarà la presentazione dal vivo di "Aldair", brano inedito che farà parte della colonna sonora del docufilm "Aldair. Cuore giallorosso" di Simone Godano, in uscita al cinema dal 21 maggio. Sul palco con Piotta si alterneranno Claudio Cicchetti (batteria), Augusto Pallocca (sax, rap), Francesco Santalucia (piano, synth, cori), Francesco Fioravanti (chitarra, basso) e Emanuele Bono (piano, synth, cori), con Cristiano Boffi al sound engineering e ai visual.

Queste le prime date confermate del tour: 25 aprile - Nomi (Tn), Suoni Resistenti; primo maggio - Aielli (Aq), Festa del primo maggio; 10 maggio - Roma, Iper festival 2026; 24 luglio - Segrate (Mi), Circolo Magnolia Estivo; 25 luglio - Priverno (Lt), Svicolando Festival; 31 luglio - Sanremo (Im), Rock in the Casbah; 7 agosto - Fosdinovo (Ms), Fino al Cuore della Rivolta; 21 agosto - Ancona, PosaPark e 11 settembre - Firenze, Ultravox.