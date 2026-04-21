circle x black
Cerca nel sito
 

Piotta torna live, parte il 'Si riparano ricordi tour'

La nuova tournée parte il 25 aprile da Trento

Piotta torna live, parte il 'Si riparano ricordi tour'
21 aprile 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parte sabato 25 aprile da Trento il "Si riparano ricordi tour", la nuova tournée di Tommaso Zanello, in arte Piotta. Il tour segue la pubblicazione dell'omonimo album, uscito il 27 marzo per Warner Music - Ada, un lavoro intimo e maturo nato dall'elaborazione della perdita del fratello, figura centrale che attraversa tutte le tracce del disco. Nelle due ore di show, l'artista romano presenterà dal vivo i brani del nuovo progetto, tra cui il singolo "E così te ne vai" e le collaborazioni con Simone Cristicchi, Fabrizio Bosso, Tormento e Frankie hi-nrg mc. Lo spettacolo spazierà attraverso tutta la sua carriera, dalle hit storiche come "La Grande Onda" e "Troppo Avanti", riarrangiate in chiave contemporanea, ai brani del precedente album "'Na notte infame" e della colonna sonora della serie TV "Suburra". Previsti anche un sentito tributo a Primo Brown e incursioni nelle radici hip hop dell'artista.

CTA

Una novità assoluta del tour sarà la presentazione dal vivo di "Aldair", brano inedito che farà parte della colonna sonora del docufilm "Aldair. Cuore giallorosso" di Simone Godano, in uscita al cinema dal 21 maggio. Sul palco con Piotta si alterneranno Claudio Cicchetti (batteria), Augusto Pallocca (sax, rap), Francesco Santalucia (piano, synth, cori), Francesco Fioravanti (chitarra, basso) e Emanuele Bono (piano, synth, cori), con Cristiano Boffi al sound engineering e ai visual.

Queste le prime date confermate del tour: 25 aprile - Nomi (Tn), Suoni Resistenti; primo maggio - Aielli (Aq), Festa del primo maggio; 10 maggio - Roma, Iper festival 2026; 24 luglio - Segrate (Mi), Circolo Magnolia Estivo; 25 luglio - Priverno (Lt), Svicolando Festival; 31 luglio - Sanremo (Im), Rock in the Casbah; 7 agosto - Fosdinovo (Ms), Fino al Cuore della Rivolta; 21 agosto - Ancona, PosaPark e 11 settembre - Firenze, Ultravox.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
piotta tour piotta live
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza