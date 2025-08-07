circle x black
Cerca nel sito
 

Ponte sullo Stretto, la Gialappa's: "Si realizza il sogno del nostro ingegner Cane"

Marco Santin all'Adnkronos: "Sarà pronto nel Mille mila?"

L'ingegner Cane e, alle sue spalle, il Ponte sullo Stretto - Gialappa's Band /Youtube
L'ingegner Cane e, alle sue spalle, il Ponte sullo Stretto - Gialappa's Band /Youtube
07 agosto 2025 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si realizza il sogno del nostro ingegner Cane!". Marco Santin, l'autore che insieme a Giorgio Gherarducci compone la celebre Gialappa's Band, non nasconde la soddisfazione commentando ironicamente con l'Adnkronos il via libera del Cipes al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

"Ieri sera, per un momento, ho pensato che fosse l'ingegner Cane quello che dava l'annuncio soddisfatto in tv. L'antenna non prendeva bene e mi era sembrato uno sketch dell'ingegner Cane, invece dicono che sia vero. Quando sarà pronto? Nel mille mila?", aggiunge ridendo Santin, mentre sul web tornano ad essere cliccatissimi i video in cui Fabio De Luigi interpretava per i programmi della Gialappa's (da 'Mai dire gol' e 'Mai dire domenica' in poi) l'esilarante personaggio dell'ingegner Cane alle prese con improbabili "mille" calcoli e "mille mila" ragionamenti sulla realizzazione e l'impatto del Ponte sul territorio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ingegner cane ponte sullo stretto di messina ingegner cane ponte sullo stretto fabio de luigi gialappa's band
Vedi anche
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici
Neve di agosto in montagna, allo Stelvio fiocchi come batuffoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza