Power Hits Estate, il 31 maggio a Roma arriva anche Giorgia

Parte da Roma l’edizione 2026 di RTL 102.5 Power Hits Estate. L’appuntamento è per il 31 maggio al Centrale del Foro Italico, dove si terrà la prima tappa della manifestazione che ogni anno porta all’elezione del tormentone estivo. Al cast già annunciato si aggiunge anche Giorgia. Sul palco sono attesi, tra gli altri, Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Blanco, Ditonellapiaga, Fedez, Emma, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Levante, Marco Masini, The Kolors e Tommaso Paradiso, insieme a molti altri nomi.

La serata romana segna l’avvio del percorso che porterà alla finale del 1° settembre all’Arena di Verona. La formula: una serie di appuntamenti e passaggi radiofonici che accompagnano l’estate fino alla proclamazione del brano più trasmesso. L’edizione 2026 coincide con il decimo anniversario del format, e i biglietti sono già in vendita su TicketOne, mentre sui social l’hashtag ufficiale è #RTL1025PHE26.