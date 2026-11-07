"Non annuncerò mai il mio ritiro dalle scene. Sarà solo il destino a decidere quando dovrò fermarmi. Perciò, avanti a tutta randa". Il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non ha nessuna intenzione di fermarsi, né di andare in pensione. Lo annuncia in un post sul suo profilo Facebook, mentre si trova in Russia dove stasera, sabato 7 novembre, e lunedì 9 novembre terrà due concerti, a Kazan e a Ekaterinburg.

Pupo annuncia poi altri concerti. Il 21 novembre tornerà in Italia al Teatro Corso di Mestre (Ve). Dal 27 novembre al 7 dicembre sarà di nuovo in Russia, fra Mosca e San Pietroburgo. Il 16 gennaio 2027 di nuovo in Italia, al Teatro Verdi di Montecatini Terme. E ancora, il 19 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania e il 20 gennaio al Teatro Al Massimo di Palermo. "Per ora è tutto, ma potrei continuare fino alla fine del 2027. Ripeto amici cari, a differenza di alcuni miei illustri colleghi io, spontaneamente, non attaccherò mai il microfono al chiodo. Siete avvertiti", conclude Pupo.