circle x black
Cerca nel sito
 

Raffaella Fico, l'aborto spontaneo e la separazione da Armando Izzo: "Un fulmine a ciel sereno"

La showgirl ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Raffaella Fico - Verissimo
Raffaella Fico - Verissimo
12 aprile 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un fulmine a ciel sereno". Raffaella Fico ha descritto così questi ultimi mesi della sua vita. La showgirl ospite oggi a Verissimo ha raccontato la fase difficile che sta attraversando, segnata prima dall'aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza e poi dalla separazione dal compagno Armando Izzo.

CTA

"Lui ha deciso di andare via improvvisamente. Vivevamo insieme e stavamo costruendo una famiglia. Dopo l'aborto spontaneo ha deciso di lasciare la casa e prendersi un momento per se stesso. Non è stato facile, un fulmine a ciel sereno", ha raccontato Fico.

Sempre a Verissimo, ospite a gennaio, la showgirl aveva parlato della dolorsa perdita del bamabino, spiegando che si erano rotte le acque prematuramente: "È stato un vero parto con cinque ore di travaglio", aveva spiegato.

Oggi la 37enne non ha ancora elaborato e superato il dolore per la perdita del bambino:"Non ci ho capito niente, ancora adesso non ho ancora elaborato il lutto per la perdita del bambino. Io credo che Armando abbia avuto bisogno di un momento per riflettere, è chiaro che io rispetto la sua scelta", ha raccontato ammettendo di essere ancora innamorata del calciatore.

Raffaella Fico non riesce a trovare una spiegazione all'allontanamento improvviso del compagno: "Mi ha detto solo che aveva bisogno di stare da solo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
raffaella fico verissimo
Vedi anche
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza