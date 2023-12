Dopo l'intervista apparsa su Repubblica al direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, da ambienti Rai trapela che "alcuni riferimenti a Fiorello e Mara Venier sono parole in libertà che non corrispondono affatto al pensiero del Vertice aziendale".

"Sono infatti indiscutibili - e costituiscono una risorsa fondamentale per il servizio pubblico - il talento, la passione il grandissimo successo di ascolti e la scommessa di un mattin show su Rai2 di una star assoluta come Fiorello. E lo stesso vale per il grande contributo che ha dato e darà alla Rai anche nella prossima stagione una signora della Domenica della televisione come Mara Venier".