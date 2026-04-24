Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
10:30 (anziché 10:15) Buongiorno Benessere
11:10 (anziché 10:55) San Severino Marche: Celebrazione della Festa di Liberazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
A cura del Tg1 e Rai Quirinale. Telecronaca di Nadia Zicoschi
13:00 Il meglio di…Linea Verde Italia (anziché la puntata prevista)
RAI 2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Scala reale” e “Tutto quel che luccica” (anziché gli episodi previsti)
RAI 3
Nessuna variazione