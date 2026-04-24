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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
24 aprile 2026 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

10:30 (anziché 10:15) Buongiorno Benessere

11:10 (anziché 10:55) San Severino Marche: Celebrazione della Festa di Liberazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

A cura del Tg1 e Rai Quirinale. Telecronaca di Nadia Zicoschi

13:00 Il meglio di…Linea Verde Italia (anziché la puntata prevista)

RAI 2

19:00 Telefilm F.B.I.: “Scala reale” e “Tutto quel che luccica” (anziché gli episodi previsti)

RAI 3

Nessuna variazione

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