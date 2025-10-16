circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

16 ottobre 2025 | 19.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:45 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10

15:28 Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati

15:30 Padova: dalla chiesa di Santa Giustina, funerali di Stato dei Carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel D'Azzano

17:45 Vita in diretta

(L’edizione del TG 1 delle ore 16:55 non andrà in onda)

04:00 Telefilm Il Commissario Rex 2:”Un'estate maledetta” (anziché “La morte in maschera”

RAI 2

19:00 N.C.I.S. Hawai'i: “Senza uscita” e “Identità rubata” (anziché gli episodi previsti)

04:05 (anzichè03:40) La Porta Magica

04:55 Le leggi del cuore

05:40 Zio Gianni - Gianni Web Star

RAI 3

Nessuna variazione

