Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:00 La Volta Buona
15:20 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8. Puntate 59 e 60. 1a Visione (anziché la puntata prevista)
16:50 Previsioni sulla viabilità. CCISS Viaggiare informati
16:55 TG 1
17:05 68° Festival dello Zecchino d'Oro
RAI 2
19:00 Telefilm N.C.I.S. Los Angeles: “Drona” e “Ieri, oggi, domani” (anziché gli episodi previsti)
21:20 Film Ronin. Regia di John Frankenheimer. Con Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgård, Sean Bean (anziché Fiction Brennero: “Echi della sera”)
23:45 Serie tv Il commissario Lanz: “Avidità” (anziché Film High Heat - Fuoco mortale)
00:45 Calcio. Nazionale femminile: Stati Uniti d'America – Italia.
05:20 Telefilm Rex: “Codice Rex” (anziché Telefilm Le leggi del cuore)
RAI 3
Nessuna variazione