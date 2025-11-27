circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

27 novembre 2025 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:00 La Volta Buona

15:20 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8. Puntate 59 e 60. 1a Visione (anziché la puntata prevista)

16:50 Previsioni sulla viabilità. CCISS Viaggiare informati

16:55 TG 1

17:05 68° Festival dello Zecchino d'Oro

RAI 2

19:00 Telefilm N.C.I.S. Los Angeles: “Drona” e “Ieri, oggi, domani” (anziché gli episodi previsti)

21:20 Film Ronin. Regia di John Frankenheimer. Con Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgård, Sean Bean (anziché Fiction Brennero: “Echi della sera”)

23:45 Serie tv Il commissario Lanz: “Avidità” (anziché Film High Heat - Fuoco mortale)

00:45 Calcio. Nazionale femminile: Stati Uniti d'America – Italia.

05:20 Telefilm Rex: “Codice Rex” (anziché Telefilm Le leggi del cuore)

RAI 3

Nessuna variazione

