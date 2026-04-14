Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:30 Serie TV Un passo dal cielo 4: “L'uomo dei lupi” e “Radici” (anziché gli episodi previsti)
RAI 2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Camera blindata” e “Promesse infrante” (anziché gli episodi previsti)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)