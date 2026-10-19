Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:45 Fiction Tutto l'amore che resta (pt. 4)
22:55 (anziché 23:50) Porta a Porta
TG1 Sera
00:35 La Nottatanza
01:05 Che tempo fa
01:10 Serie TV Provaci ancora prof! 7: “Attenti al mago”
02:50 Telefilm Doc Martin: “Haemophobia”
03:40 RaiNews24
(La replica del programma L’eredità, prevista alle 01:40, non sarà trasmessa)
RAI 2
05:55 Radio2 Social Club
07:00 Telefilm Baywatch: “La leggenda della luna nera”
(I telefilm Medici in corsia (ore 06:00) e La grande vallata (ore 06:10) non andranno in onda)
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Il bosco” (anziché “L’allieva”)
RAI 3
Nessuna variazione