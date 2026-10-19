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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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19 ottobre 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:45 Fiction Tutto l'amore che resta (pt. 4)

22:55 (anziché 23:50) Porta a Porta

TG1 Sera

00:35 La Nottatanza

01:05 Che tempo fa

01:10 Serie TV Provaci ancora prof! 7: “Attenti al mago”

02:50 Telefilm Doc Martin: “Haemophobia”

03:40 RaiNews24

(La replica del programma L’eredità, prevista alle 01:40, non sarà trasmessa)

RAI 2

05:55 Radio2 Social Club

07:00 Telefilm Baywatch: “La leggenda della luna nera”

(I telefilm Medici in corsia (ore 06:00) e La grande vallata (ore 06:10) non andranno in onda)

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Il bosco” (anziché “L’allieva”)

RAI 3

Nessuna variazione

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domani rai variazioni programmi
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