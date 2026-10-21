circle x black
Cerca nel sito
 

Ranucci a 'RaiNews' con delega agli approfondimenti e alle inchieste

La notizia dell'arrivo del giornalista tra 'fan' ranucciani e qualche scetticismo

Sigfrido Ranucci - (Afp)
Sigfrido Ranucci - (Afp)
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 18.41
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Sigfrido Ranucci da ieri è entrato ufficialmente nella squadra di 'RaiNews', redazione in cui ha lavorato dal 1999 (anno della fondazione di Rainews24 con all'epoca direttore Roberto Morrione) al 2006, prima di 'Report'. A quanto apprende l'Adnkronos Ranucci, che torna a RaiNews con l'incarico di vice direttore del canale televisivo all-news, avrà la delega agli approfondimenti e alle inchieste della testata, che annovera tra i suoi principali format investigativi la trasmissione 'Spotlight'. Non è però ancora definito quale sarà, più in generale, il ruolo del conduttore, anche se al momento non sembra prevista una sua presenza in video.

Ranucci torna dunque alle origini, nella testata che lo nominò, nel 2001, inviato speciale, e che gli aprì le porte che lo condussero, in seguito, a 'Report'. Secondo quanto viene riferito all'Adnkronos da fonti interne alla testata, la redazione avrebbe accolto l'arrivo del conduttore con un mix di sentimenti contrastanti: nessuna 'barricata' contro di lui, ma se da un lato non mancano i 'fan' ranucciani, c'è anche chi mostra qualche scetticismo.

Sul fronte 'Report', intanto, dopo il rigetto del ricorso d'urgenza contro la rimozione dal programma ora la questione si sposta sul merito, relativamente al quale si dovrà pronunciare il Tribunale di Roma. Non sarà una decisione immediata e probabilmente ci vorranno mesi, ma non si può escludere che le conclusioni del giudice possano essere diverse. A giorni verrà poi presentato, dai legali del giornalista, il ricorso contro la sospensione di dieci giorni comminata dalla Rai nei confronti di Ranucci a seguito della relazione del Comitato Etico.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza