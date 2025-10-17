circle x black
Riparte 'Il Puff tour', 40 date tra Roma e Abruzzo

Sotto la direzione artistica di Francesco Saverio Fiorini, un omaggio alla tradizione romana e al grande Lando

Riparte 'Il Puff tour', 40 date tra Roma e Abruzzo
17 ottobre 2025 | 12.22
Redazione Adnkronos
ROMA, 15 ott. (Adnkronos) - Dopo il successo della scorsa edizione, riparte 'Il Puff in Tour', il format itinerante che porta in scena lo spirito del celebre locale di Lando Fiorini tra cabaret, musica dal vivo e romanità. L'iniziativa, firmata dallo storico Puff, da JF Eventi e Comunicazioni e dall'Associazione Lando Fiorini per la Romanità, prevede un cartellone di 40 spettacoli da novembre a fine maggio 2026.

Sotto la direzione artistica di Francesco Saverio Fiorini, il tour, che segue l'anteprima di ottobre ai Castelli Romani, si snoderà toccando quattro sedi principali: Antica Stamperia Rubattino (Testaccio, Roma) , definita la "sede stabile del Puff a Roma"; Teatro Castelli Romani (Cecchina) , per portare lo spirito del cabaret romano anche fuori dalla Capitale; Teatro Narzio (Subiaco) , per una tappa nella Valle dell'Aniene e Auditorium E. Fermi (Celano) , per consolidare il legame con il pubblico abruzzese.

Il cartellone vedrà alternarsi artisti storici del cast del Puff e nuovi talenti, protagonisti di spettacoli inediti che uniscono comicità, musica e teatro, nel segno dell'ironia e della cultura popolare che hanno sempre contraddistinto l'eredità artistica di Lando Fiorini. Ogni serata si propone come un omaggio alla figura iconica e indimenticabile del grande artista romano, con l'obiettivo di regalare al pubblico momenti di divertimento e leggerezza, mantenendo viva la tradizione dello storico locale.

