"Sarà per sempre l'uomo più importante della mia vita". Roberta Capua, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del dolore per la scomparsa dell'ex marito e padre di suo figlio, Stefano Cassoli. "Bisogna andare avanti, la vita ci fa degli scherzi. Nel 2023 ho perso mamma e papà. E nel 2025 ho perso il papà di Leonardo. Ci ha lasciato senza fiato".

Un malore gli ha portato via la vita: "È accaduto all'improvviso, è stato davvero difficile da accettare. Questo mi ha fatto capire che la vita va vissuta a pieno, è un attimo. Devi essere felice anche per le piccole cose. Aveva 58 anni, era giovanissimo. Questo lutto ha sconvolto le nostre vite. Ha avuto incidente, ha sbattuto la testa e la caduta è stata fatale".

Capua e Cassoli erano separati da due anni: "Sarà sempre il papà di Leo e l'uomo più importante della mia vita. Le separazioni sono sempre conflittuali però ci siamo sempre sentiti e visti. Io e lui siamo riusciti a coronare il sogno di mio figlio, farlo studiare all'estero. Adesso lui vive in Spagna ha iniziato una nuova vita. È più maturo".