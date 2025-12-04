circle x black
Rosalía torna in Italia, nel marzo 2026 il concerto a Milano

Dopo il successo dell'ultimo album 'Lux' la superstar spagnola si esibirà al Forum di Assago il 25 marzo

Rosalia (Ipa/Fotogramma)
04 dicembre 2025 | 14.34
Redazione Adnkronos
Rosalía torna in Italia con unico appuntamento in programma mercoledì 25 marzo 2026 all’Unipol Forum di Milano. L’atteso ritorno della superstar spagnola dopo la data di grande successo ad I-Days Milano Coca-Cola 2023. L'artista porterà in tour 'Lux' (Columbia Records), l’atteso e innovativo quarto album in studio dell’artista e produttrice vincitrice di due Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, l'artista ha debuttato in Top5 (#4) della classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana e in Top5 (#5) della classifica cd, vinili e musicassette, segnando così il miglior debutto nella sua carriera in Italia. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di giovedì 11 dicembre su Ticketmaster e Ticketone.

'Lux' è anche l’album di un’artista di lingua spagnola più streammato in un giorno nella storia di Spotify. Al suo debutto ha esordito al primo posto della classifica Top Debut Album di Spotify. Primo estratto dall’album, il singolo 'Berghain', che apre con un grandioso fulcro orchestrale il secondo movimento di 'Lux', un viaggio operistico attraverso emozioni e lingue diverse, insieme a Björk e Yves Tumor. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, si muove tra una delicata introspezione e una travolgente potenza cinematografica, bilanciando intimità e grandiosità in un mondo che appare al tempo stesso profondamente personale e sconfinato.

