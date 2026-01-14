circle x black
Cerca nel sito
 

Rossella Erra, 17 chili persi: "Natale sofferente, ma non voglio buttare tutti i sacrifici"

L'opinionista ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Rossella Erra - fotogramma/ipa
Rossella Erra - fotogramma/ipa
14 gennaio 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rossella Erra ha perso circa 17 chili e non ha interrotto la dieta nemmeno durante le festività natalizie. Ospite oggi a La volta buona, l'opinionista ha raccontato di aver mantenuto una certa disciplina anche nei giorni passati in famiglia, dove il cibo era in abbondanza.

"In queste tre settimane ho cercato di limitarmi, ho deciso di mangiare solo il 24 sera perché era a base di pesce", ha raccontato Erra. Il giorno di Natale, invece Erra ha preferito "sacrificarsi": "Ho mangiato il pollo con le melanzane", ha detto Erra con voce piena di sconforto, ricordando che nella sua famiglia il 25 è sinonimo di lasagne.

"Con l'odore mi sazio", ha sottolineato. Con grande determinazione, Erra ha aggiunto: "Non voglio buttare nella spazzatura i sacrifici di un anno e due mesi, li devo continuare. È una questione di salute, non è semplice. Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho resistito. Ho retto". È stato un bel Natale, dunque ma non senza rinunce: "Dal punto di vista del cibo mai una gioia insomma".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rossella erra la volta buona caterina balivo rai 1
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza