Il cantante è in gara al Festival con il brano 'Per sempre sì'
Sal Da Vinci fenomeno nazionale. Il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì' sta dominando le piattaforme digitali e conquistando pubblico e telespettatori. Il suo brano, dalle sonorità neomelodiche e dal ritornello immediato, è ormai virale, lo cantano proprio tutti. Pure Mahmood e Alessandro Del Piero.
In un video condiviso su TikTok dall'ex capitano dell Juventus, infatti, i due appaiono seduti su delle poltrone mentre in sottofondo risuona proprio il brano del cantautore napoletano. "Saremo io e te, accussì, sarà per sempre sì", canticchiano il cantante e l'ex calciatore, accompagnando le parole all'ormai celebre coreografia che Sal Da Vinci interpreta sul palco dell'Ariston.
il festival di sal da vinci è arrivato OVUNQUE pic.twitter.com/L0BiXmRXB1— glo(@ciaosonoicaro) February 27, 2026
Mahmood e Del Piero erano presenti ieri a un evento privato organizzato da adidas a Milano in occasione della Fashion Week, ma non sono mancati nel backstage momenti dedicati alla 'settimana santa' sanremese. Tra una battuta e l'altra, i due hanno voluto manifestare la loro preferenza: anche Mahmood e Alessandro Del Piero tifano Sal Da Vinci.