circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, Sal Da Vinci in lacrime per la madre: "Sentimento non cambia mai"

Il vincitore di Sanremo 2026 si è emozionato nel salotto di Mara Venier

Sal Da Vinci - Ipa/Fotogramma
Sal Da Vinci - Ipa/Fotogramma
27 aprile 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sal Da Vinci in lacrime a Domenica In. Il cantante napoletano, vincotore del Festival di Sanremo 2026, è stato ospite nel salotto di Mara Venier domenica 26 aprile: "Ho atteso così tanto tempo che ora mi godo tutto", ha detto, "c’è qualcosa di miracoloso in tutto questo”.

CTA

La dedica è chiara: "Canto per chi ha perseverato nei sogni, sia per chi li ha realizzati sia per chi non ci è riuscito", poi Sal Da Vinci ha esposto la sua visione dell'amore, al centro di 'Per sempre sì': "L’amore è un mestiere e va frequentato. Noi abbiamo il sacrosanto dovere di crescere i nostri figli verso questa direzione", ha detto lanciando un appello ai genitori, "se i ragazzi hanno questa rabbia continua, significa che noi genitori abbiamo sbagliato".

Da Vinci si è poi emozionato quando Venier gli ha mostrato un filmato della madre: "Quale mamma non ama i propri figli? Mia mamma non fa eccezione, è una mamma. Alla fine noi siamo fatti di questo", ha detto in lacrime, "cambiano i modi, i linguaggi, ma il sentimento non cambia mai".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domenica in domenica in sal da vinci sal da vinci lacrime mara venier
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza