Sandokan torna in libreria con il romanzo della serie Rai

E' scritto da Alessandro Sermoneta e Giacomo Bisanti

Il celebre pirata creato da Emilio Salgari torna protagonista anche in libreria con "Sandokan" (Salani, 304 pagine, 18 euro) scritto da Alessandro Sermoneta e Giacomo Bisanti, il romanzo ufficiale della serie evento di Rai 1 con Can Yaman e Alessandro Preziosi.

Il libro ripercorre le avventure della Tigre della Malesia tra il Borneo coloniale, i villaggi dei Dayak e la minaccia del dominio inglese, intrecciando libertà, ribellione e passione. Nel cuore di una natura selvaggia e affascinante, Sandokan vive come un pirata senza regni né dèi, finché il destino non lo conduce tra le braccia di Marianna, la figlia del console inglese. Donna forte e indipendente, Marianna decide di scrivere il proprio destino, e insieme a Sandokan affronta battaglie, intrighi e la minaccia del temibile capitano James Brooke. Il pirata si trova così davanti a una scelta cruciale: diventare simbolo della rivolta o semplicemente uomo. Il romanzo rappresenta una rivisitazione contemporanea del mito salgariano, con un'attenzione particolare alla forza della protagonista femminile e alla lotta contro le ingiustizie coloniali. Sermoneta e Bisanti offrono una lettura moderna di un classico intramontabile, capace di far rivivere ai lettori le stesse emozioni delle pagine originali.

Giacomo Bisanti, nato a Milano nel 1987, entra nel 2011 nella writing room della commedia a sketch Camera Café e da allora lavora stabilmente con Rai come sceneggiatore di film e serie tv, tra cui "Volevo fare la rockstar", la collection di film "Purché finisca bene" e "Sandokan". Insegna drammaturgia alla Nuova Accademia di Belle Arti e, dal 2022, il

Alessandro Sermoneta, nato a Roma nel 1963, dopo gli studi in Fisica all'Università La Sapienza intraprende la carriera di scrittore e sceneggiatore, lavorando a film come "I ragazzi di via Panisperna", "Porte Aperte", "Lamerica", e serie tv di successo come "La Piovra", "C'era una volta la città dei matti...", "Diavoli" e "Volevo fare la rockstar". Dal 2022 è a capo dello sviluppo della nuova serie Rai su "Sandokan", da cui il romanzo trae origine. (di Paolo Martini)