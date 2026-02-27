Maria Antonietta e Colombre, in gara al Festival con 'La felicità e basta' con Brunori Sas cantano 'Il mondo'

Brunori Sas tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il brano 'Il mondo' di Jimmy Fontana, con il duo Maria Antonietta e Colombre, in gara al Festival con il brano 'La felicità e basta'.

Brunori Sas, chi è

Brunori Sas, Dario Brunori all'anagrafe, nasce a Cosenza nel 1977. Dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio, comincia ad avere le prime esperienze musicali con un'etichetta svizzera, Minuta.

Presto Dario diventa autore di canzoni e musiche per alcune serie televisive, attività che prosegue tuttora. I suoi testi sono caratterizzati da una particolare eleganza e profondità, una ventata di aria fresca nel panorama della musica italiana e nel cantautorato in particolare, adatto a chi cerca nelle canzoni ancora uno spunto originale e creativo.

Il nome Brunori Sas è un omaggio all'impresa edile dei suoi genitori, che porta lo stesso nome, suo luogo d'ispirazione per molti dei brani contenuti nel primo album, che pubblica nel 2009, 'Vol.1'. Il disco si aggiudica il Premio Ciampi 2009 come miglior album d'esordio. Intraprende un tour teatrale “Brunori Srl: Una società a responsabilità limitata” dove musica e stand-up comedy si alternano creando uno show unico nel suo genere. Nel 2025 è in gara a Sanremo con L’albero delle noci, che dà anche il titolo al suo ultimo disco.

La vita privata

Dario Brunori è legato sentimentalmente a Simona Marrazzo, collaboratrice nei suoi stessi lavori discografici e co-fondatrice della casa discografica Picicca Dischi. La coppia ha avuto una figlia, Fiammetta (nata nell'ottobre del 2021) a cui è dedicato l'album Baby Cip.

Brunori Sas ha dichiarato di ispirarsi all'icona dell'umorismo, Groucho Marx, attore statunitense noto per i vistosi baffi e sopracciglia dipinte. A febbraio del 2016 l'artista è stato nominato testimonial nazionale UNICEF per il suo costante impegno a favore di tutti i bambini in pericolo.

Sul suo esordio al Festival di Sanremo, Brunori ha detto che l’idea è quella di farsi conoscere da un pubblico più ampio: "Voglio far sentire le mie canzoni, la mia canzone, ad un pubblico che magari fino a questo momento non mi aveva intercettato".

'Il mondo', testo

No

Stanotte amore non ho più pensato a te

Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me

E intorno a me girava il mondo come sempre

Gira, il mondo gira

Nello spazio senza fine

Con gli amori appena nati

Con gli amori già finiti

Con la gioia e col dolore

Della gente come me

Oh mondo

Soltanto adesso io ti guardo

Nel tuo silenzio io mi perdo

E sono niente accanto a te

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Stanotte amore non ho più pensato a te

Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me

E intorno a me girava il mondo come sempre

Gira, il mondo gira

Nello spazio senza fine

Con gli amori appena nati

Con gli amori già finiti

Con la gioia e col dolore

Della gente come me

Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo

Nel tuo silenzio io mi perdo

E sono niente accanto a te

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Il mondo

Non si è fermato mai un momento

La notte insegue sempre il giorno

Ed il giorno verrà

Stanotte amore non ho più pensato a te

A te