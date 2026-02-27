Malika Ayane, in gara al Festival con 'Animali notturni' con Claudio Santamaria porta 'Mi sei scoppiato dentro il cuore'

Claudio Santamaria in versione cantante nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il brano 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' di Mina, con Malika Ayane, in gara al Festival con il brano 'Animali notturni'.

Claudio Santamaria, chi è

Per chi conosce il mondo del cinema italiano, Claudio Santamaria non è certo un volto nuovo. Romano, classe 1974, è oggi considerato uno degli attori contemporanei più apprezzati del panorama nazionale.

Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni (1997), Ecco fatto, l’esordio di Gabriele Muccino (1998), L’ultimo capodanno di Marco Risi (1998), L’ultimo bacio di Muccino (2001) e La stanza del figlio di Nanni Moretti (2001), sono alcuni dei suoi maggiori successi durante gli anni degli esordi.

Il successo vero arriva grazie a Romanzo criminale di Michele Placido (2005) e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (2015), che gli è valso un David di Donatello come miglior attore protagonista.

Nel 2020 si unisce al cast del programma Celebrity Hunted: Caccia all’uomo in onda su Prime Video. E l’anno successivo invece arriva sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo insieme alla moglie Francesca Barra: i due sono stati protagonisti del secondo 'quadro' di Achille Lauro. La coppia ha ballato sulle note di 'Bam Bam Twist', regalando una performance rock and roll ispirata al famoso twist di Pulp Fiction.

'Mi sei scoppiato dentro il cuore', testo

… Era

Solamente ieri sera

Io parlavo con gli amici

Scherzavamo fra di noi

E tu, e tu, e tu

… Tu sei arrivato

M'hai guardato

E allora tutto è cambiato per me

… Mi sei scoppiato dentro il cuore

All'improvviso

All'improvviso

Non so perché

Non lo so perché

All'improvviso

All'improvviso

Sarà

Perché mi hai guardato

Come nessuno mi ha guardato mai

Mi sento viva

All'improvviso per te

… Ora, io non ho capito ancora

Non so come può finire

Quello che succederà

… Ma tu, ma tu, ma tu

Tu l'hai capito

L'hai capito

Visto che eri cambiato anche tu

Mi sei scoppiato dentro il cuore

All'improvviso, all'improvviso

… Non so perché

Non lo so perché

All'improvviso

All'improvviso

Sarà perché mi hai guardato

Come nessuno mi ha guardato mai

Mi sento viva all'improvviso per te

… Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso

All'improvviso non so perché

Non lo so perché

All'improvviso

All'improvviso

Sarà perché mi hai guardato

come nessuno m'ha guardato mai

Mi sento viva

All'improvviso per te.