Sanremo 2026: con l'Alpro morning club la colazione è più cool

In occasione del Festival di Sanremo 2026, Danone torna nella città ligure con un nuovo modo di vivere la colazione e un format ispirato ad uno dei trend più amati da Millennials e Gen z: il soft clubbing, un nuovo modo di vivere la socialità, che privilegia festosi appuntamenti mattutini alle serate in discoteca. Nasce così l'Alpro Morning Club, uno spazio nel cuore della Riviera dei Fiori che ripensa la colazione fuori casa e la trasforma in momento di incontro e divertimento. Al centro dell'esperienza non ci sono cocktail, naturalmente, ma cappuccino, cornetto e le proposte plant-based di Alpro, per una bontà unita alla salute.