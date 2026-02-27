circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026: con l'Alpro morning club la colazione è più cool

27 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del Festival di Sanremo 2026, Danone torna nella città ligure con un nuovo modo di vivere la colazione e un format ispirato ad uno dei trend più amati da Millennials e Gen z: il soft clubbing, un nuovo modo di vivere la socialità, che privilegia festosi appuntamenti mattutini alle serate in discoteca. Nasce così l'Alpro Morning Club, uno spazio nel cuore della Riviera dei Fiori che ripensa la colazione fuori casa e la trasforma in momento di incontro e divertimento. Al centro dell'esperienza non ci sono cocktail, naturalmente, ma cappuccino, cornetto e le proposte plant-based di Alpro, per una bontà unita alla salute.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza