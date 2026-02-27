circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, Cristina D'Avena ospite con 'Occhi di gatto': la sigla del cartone anni '80

La cantante è ospite delle Bambole di Pezza, in gara al Festival

Scena da 'Occhi di gatto'
Scena da 'Occhi di gatto'
27 febbraio 2026 | 21.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un tuffo negli anni '80. Stasera, venerdì 26 febbraio, al Festival di Sanremo Le Bambole di Pezza, fra i 30 artisti in gara, si esibiscono sul palco del Teatro Ariston con il brano 'Occhi di gatto' accompagnate da Cristina d’Avena.

La trama di 'Occhi di gatto'

‘Occhi di gatto’, incisa nel 1985, è la celebre sigla del cartone omonimo, scritta da Alessandra Valeri Manera su musica e arrangiamento di Ninni Carucci. Un brano diventato cult e legato a uno dei cartoni animati più iconici e frizzanti degli anni ’80, Occhi di gatto.

La serie racconta la storia di tre sorelle – Sheila, Kelly e Tati – che gestiscono il caffè ‘Cat’s Eye’, situato proprio di fronte alla stazione di polizia. In realtà, il locale è la copertura di una raffinata banda specializzata nel furto di opere d’arte, anch’essa chiamata ‘Occhi di gatto’. Le tre non rubano per profitto, ma per recuperare le opere appartenute al padre, il pittore Michael Heinz, scomparso misteriosamente dopo che la sua collezione era stata dispersa.

A dare ulteriore tensione alla trama è il rapporto tra Sheila e l’ispettore Matthew incaricato di catturare la banda e ignaro dell’identità della fidanzata. Un intreccio che alterna azione, ironia e romanticismo.

'Occhi di gatto', testo

Tre ragazze bellissime

tre sorelle furbissime

son tre ladre abilissime

molto sveglie agilissime

Con astuzia e perizia

ed sempre un poco di furbizia

riesco sempre a fuggire

e nel nulla risparmiare

È questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito la', di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto.

Tre fanciulle sveltissime

tre tipette esilissime

son tre ladre abilissime

dolci ma modernissime

Senza forza ne violenza

poiché fanno sempre tutto con prudenza

sono pronte a rubare

solo cose assai rare

E' questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito lì, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto!

E' questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito lì, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cristina d'avena occhi di gatto sanremo 2026
Vedi anche
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza